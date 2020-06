André Narciso nomeado para o Gil Vicente-Aves

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta sexta-feira, a nomeação de André Narciso para o jogo de abertura da jornada 28 da I Liga, entre Gil Vicente e Desportivo das Aves. Será o primeiro jogo de André Narciso, desde a retoma do futebol nacional.

Paulo Brás e António Godinho são os árbitros assistentes, e Cláudio Pereira estará na Cidade do Futebol no desempenho das funções de videoárbitro.

O Gil Vicente-D. Aves está marcado para domingo, às 21h00, em Barcelos. O Gil é 11.º classificado, com 30 pontos, e perdeu os três jogos realizados após a retoma. O Aves está na última posição, com 14 pontos, e empatou com o FC Porto, na última jornada, depois de ter perdido os dois jogos anteriores.