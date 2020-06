​Simão Freitas. “Tenho cláusula de vários milhões. Futuro passa pela China”

Simão Freitas, 39 anos, é o novo diretor técnico do Shandong Luneng, um dos maiores clubes da China. O treinador português que trabalhou alguns anos nos escalões jovens do FC Porto regressa ao Shandong depois de ter sido coordenador da formação em 2016.

“O Shandong apostou pela primeira vez na história do clube numa nova estratégia para contratar o novo diretor técnico da academia. Foram pré-selecionados profissionais de Espanha, Holanda e Bélgica para apresentar um projeto de desenvolvimento do clube da academia. Face ao reconhecimento do trabalho desenvolvido no Shandong nos últimos quatro anos, alguns dirigentes do clube também sugeriram a minha participação tendo sido o meu projeto escolhido e validado por unanimidade”, explica em entrevista a Bola Branca.



Cláusula milionária e contrato de longa duração

O tempo de duração do contrato de Simão Freitas com o Shandong Luneng é de três anos com opção de renovação por mais dois no terceiro ano, por ambas as partes.

“É a primeira vez que o clube oferece um contrato desta duração a um profissional estrangeiro, o que é revelador da confiança e da segurança que o clube tem no projeto 2025 que iremos implementar no clube”, considera.

Com um contrato de longa duração, Simão Freitas não tenciona regressar tão cedo a Portugal. “Tenho um contrato de longa duração que pode ir até aos cinco anos e uma cláusula de vários milhões de euros. O futuro nos próximos anos passará certamente pela China e pelo Shandong”, revela.

A aposta em treinadores estrangeiros

A China é um país que aposta muito nos treinadores estrangeiros. Simão Freitas explica a opção do país pela importação de treinadores.

“Os clubes chineses de maior dimensão como é o caso do Shandong tem um poder económico muito grande e procuram sempre recrutar profissionais de excelência. Mas para se alcançar a excelência não importa a nacionalidade. O que é imprescindível é acumular uma experiência de vivências relevantes tanto em quantidade como em qualidade”, defende o treinador.

O projeto de Simão Freitas no Shandong Luneng incide no plano técnico, quer no trabalho com jogadores como com treinadores.

“O grande objetivo do nosso projeto é o desenvolvimento dos jogadores de elite. O nosso clube faz um investimento muito grande ao nível da formação e o objetivo passa por colocar os jogadores da academia na primeira equipa e na seleção nacional da China. Paralelamente é também um objetivo do nosso projeto desenvolver o treinador chinês ao nível das competências profissionais e interpessoais. Finalmente, apontamos também a potenciar a nossa academia a nível mundial. Em termos de condições seremos uma das mais fortes do mundo e acreditamos que com o nosso projeto poderemos construir uma academia de excelência num futuro muito próximo”, sublinha.



China ainda sem datas para o regresso do futebol

A China foi o país onde a pandemia começou. Com o regresso gradual à normalidade o país voltará em breve a ter futebol.

“A situação aqui na China está controlada, mas a população continua a ter cuidados e respeita as normas se segurança. Mas acredito que num futuro próximo a vida irá regressar à normalidade aqui na China. Nesta altura, ainda não há data certa para o início dos campeonatos. No futebol profissional têm sido apontadas datas para finais de Junho, ou início de Julho. Ao nível da formação ainda não foi emitido nenhum comunicado oficial da Federação Chinesa de Futebol e ainda não há datas certas para o recomeço dos campeonatos”, refere Simão Freitas.