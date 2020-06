Equipa de Pedro Emanuel apurada para a Liga dos Campeões da Ásia

O Al Ain, treinado por Pedro Emanuel, estará na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. O liga dos Emirados Árabes Unidos foi interrompida a sete jornadas do final, devido à pandemia de Covid-19, não será retomada e liga e federação decidiram não atribuir título de campeão, esta temporada.

Não haverá descidas e os três primeiros classificados na altura da interrupção têm acesso à maior competição de clubes do continente asiático.

O Al Ain era segundo, a seis pontos do líder Al Ahli e tinha um de vantagem sobre o Al Jazira, orientado por Marcel Keizer. A equipa do antigo treinador do Sporting também tem presença garantida na próxima Liga dos Campeões da Ásia.

O Hatta Club, onde Tiago Teixeira é adjunto, e o Al-Fujairah, que estavam nas duas posições de descida, mantêm-se na liga.