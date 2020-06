Covid-19. Rostov tem de ir a jogo com os juniores e perde 10-1 em Sochi

O Rostov foi goleado por 10-1, esta sexta-feira, em casa do Sochi, no regresso da Liga Russa ao futebol. A equipa visitante foi obrigada a jogar com os juniores, porque o plantel principal está em quarentena.

O Sochi quis jogar e não aceitou o pedido de adiamento por parte do Rostov, que foi obrigado a jogar com a equipa de juniores, porque seis jogadores da equipa principal acusaram positivo à Covid-19, o que obrigou todo o plantel a realizar quarentena.



Curiosamente, o Rostov ainda entrou a vencer na partida, com um golo de Romanov no primeiro minuto.

Kokorin, com três golos, Zabolotony, com dois, Mostovoy, Koldunov, Poloz, com dois, e Novoseltsev apontaram os golos da vitória expressiva do Sochi, que escalou, à condição, três posições e encontra-se no nono lugar da tabela. A equipa do Rostov está no quarto lugar da tabela e ainda luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Com esta derrota, o Rostov pode ser ultrapassado pelo CSKA.

Depois da partida, Harutyunyants, presidente do Rostov, elogiou a atitude dos jogadores que entraram em campo: "Foram grandes homens, nada mais importa. Estes jogadores são futuros campeões"