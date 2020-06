Fernando Medina preocupado, mas não alarmado com evolução da pandemia em Portugal

Fernando Medina considera que não é momento para pensar em dar um passo atrás no plano de desconfinamento determinado pelo Governo. O presidente da Câmara de Lisboa encara o contexto atual, de aumento de casos positivos de Covid-19 em Portugal, com preocupação, mas sem alarme.

"O aumento do número de infetados era expectável. O objetivo do confinamento era conseguirmos o achatamento da curva e proteger o SNS, para que pudesse assegurar sempre resposta e o colapso não aconteceu", observa o autarca, no debate com João Taborda da Gama, no programa As 3 da Manhã.

Nesse sentido, conclui que, "do ponto de vista da proteção da capacidade de resposta do SNS, a estratégia está a ser bem sucedida. Tem vindo a responder, está a aumentar a sua capacidade e não tem havido aumento de internados nos cuidados intensivos".