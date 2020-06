Sporting submete orçamento da próxima época à Mesa da Assembleia Geral

O Sporting anunciou, em comunicado, que entregou à Mesa da Assembleia Geral o orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para a época 2020/2021.



A Assembleia Geral onde os sócios irão votar a aprovação do orçamento terá de ser marcado até à data de 30 de setembro, depois do governo ter proibido as assembleias de associações com mais de 100 associados.

A partir da data de 22 de junho, os sócios poderão consultar o orçamento da próxima temporada-

"Independentemente da data que venha designada para a realização da assembleia geral destinada à respectiva apreciação, todos os documentos mencionados no presente comunicado serão colocados à disposição dos sócios que os pretendam consultar na secretaria junto do Pavilhão João Rocha, a partir do dia 22 do corrente mês", pode ler-se.