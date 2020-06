Papa agradece a marinheiros e pescadores o seu trabalho em tempos de pandemia

O Papa Francisco agradeceu esta quarta-feira o trabalho levado a cabo por marinheiros e pescadores, sobretudo em tempos de pandemia.

Numa mensagem gravada em vídeo, Francisco recordou a solidão e os perigos vividos por quem trabalha em navios e assegurou-os da sua proximidade.

“Vivemos tempos difíceis para o nosso mundo, tendo de lidar com o sofrimento causado pelo Coronavírus. O vosso trabalho enquanto marinheiros e pescadores tornou-se, por isso, ainda mais importante, uma vez que fornece à grande família humana comida e outros bens de primeira necessidade”, começa o Papa.

“Estamos gratos por isto, mas também porque conhecemos os riscos envolvidos no vosso trabalho. Nestes últimos meses as vossas vidas e o vosso trabalho têm assistido a mudanças significativas; fizeram, e continuam a ter de fazer, muitos sacrifícios. Longos períodos no mar sem poder desembarcar, separação das famílias, amigos e pátrias, medo de infeção. Tudo isto é um duro fardo a carregar, agora mais do que nunca.”

O contexto de pandemia que o mundo atravessa levou o Vaticano a ter de adiar o encontro do Apostolado do Mar que deveria ter lugar na Escócia em setembro deste ano. A nova data será em outubro de 2021, em Glasgow, precisamente a cidade em que nasceu a obra, chamada Stella Maris, ou Estrela do Mar, um dos títulos que a Igreja atribui a Nossa Senhora.

Apesar do adiamento, Francisco assegura todos os profissionais do mar da sua proximidade. “Saibam que não estão sozinhos, nem esquecidos. O vosso trabalho no mar mantem-vos muitas vezes longe dos outros, mas estão próximos de mim, no meu pensamento e na minha oração, bem como nos dos vossos capelães e voluntários da Stella Maris.”

“Hoje gostaria de vos oferecer uma mensagem e uma oração de esperança, conforto e consolação face às dificuldades que têm de suportar. Quero também encorajar todos aqueles que trabalham convosco, oferecendo cuidados pastorais para todos os trabalhadores do mar.”

Francisco termina a sua mensagem com uma bênção dirigida aa “todos vocês, ao vosso trabalho e às vossas famílias, e que a Virgem Maria, Estrela do Mar, vos proteja sempre.”