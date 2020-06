​Imagem comemora centenário da escultura de Nossa Senhora de Fátima

Cada peça é acompanhada de um livro explicativo, em sete idiomas, com textos elaborados pelo Santuário. Para o reitor, o padre Carlos Cabecinhas, que falava à margem da cerimónia, “o importante é que os peregrinos que querem levar alguma coisa de recordação possam levar qualquer coisa com qualidade e que os ligue e faça memória da visita a este lugar.”

Para a presidente da Aciso, “ao envolver as fábricas locais, este projeto valoriza um setor económico importante para Fátima que é a sua indústria de artigos religiosos privilegiando-se, desta forma, o ‘made in Fátima’, sendo esse um dos aspetos que moveu a associação para a conceção e desenvolvimento de mais este produto”.

“Depois do sucesso do projeto do terço comemorativo do centenário das aparições de Fátima, congregaram-se vontades para, de novo, assinalar mais este importante marco histórico para Fátima, tendo-se optado por seguir a mesma linha gráfica no produto, de forma a dar coerência e continuidade ao conceito inicial”, revela Purificação Reis.

“Para a Aciso fazia todo o sentido assinalar o centenário da primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, com a produção local, em Fátima, de um produto certificado, exaltando o mais importante ícone mariano da atualidade”, refere Purificação Reis, presidente da Aciso, na cerimónia de apresentação pública realizada quarta-feira, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.

A imagem comemorativa do centenário da escultura de Nossa Senhora do Rosário venerada na Capelinha das Aparições nasceu de uma parceria entre a Aciso – Associação Empresarial Ourém-Fátima, o Santuário de Fátima e a Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

A imagem comemorativa do centenário da escultura de Nossa Senhora de Fátima venerada na Capelinha das Aparições está disponível para aquisição, a partir desta quinta-feira, em vários estabelecimentos e websites de venda de artigos religiosos de Fátima e na loja online do Santuário.

Um projeto solidário que beneficia jovens

Cada imagem de Nossa Senhora de Fátima tem o preço de venda ao público de 25 euros, valor que inclui uma componente solidária de 1 euro por unidade vendida a favor do Centro de Ação Social do Santuário de Fátima – Casa S. Miguel.

A IPSS trabalha há 25 anos no acolhimento, capacitação e reintegração das crianças e jovens que ali residem.

Em declarações aos jornalistas, a diretora da Casa S. Miguel disse que as verbas obtidas com a venda da imagem serão canalizadas para um projeto que inclui a construção de um espaço exterior e de um espaço interior.

A nível exterior, segundo a irmã Nancy Leite, será preparado “um jardim, onde as jovens poderão fazer a sua prática desportiva, cadeiras, mesas e candeeiros,” e, no interior, serão preparadas “uma sala e um ginásio para que, quando não for possível estar no exterior, se possa trabalhar todas as dimensões destas jovens”. Com 21 utentes do sexo feminino, a instituição recebe apoio do Estado, através de um protocolo com a Segurança Social, e também do Santuário de Fátima.

Projeto vem revitalizar o setor de produção de estatuária religiosa

No projeto de produção da imagem colaboraram três fábricas de estatuária religiosa com sede em Fátima: Artesacris – Artigos Religiosos de Fátima, Farportugal – Indústria de Artigos Religiosos e José de Almeida Pereira.

Manuel Conceição, fundador da Artesacris, que anteriormente também esteve envolvido na produção do terço comemorativo do centenário das aparições, acredita que este projeto “será um sucesso, pois foi feito com muito carinho”.

“O modelo, de madeira, que facultei para fazer esta imagem, já o tenho há mais de 25 anos guardado”, disse o empresário aos jornalistas. Confessando que “estes últimos meses foram complicadíssimos, pois estivemos fechados dois meses e meio”, o empresário afirmou estar confiante que o projeto vai contribuir para a revitalização do setor já que, devido às restrições impostas pela pandemia, “as pessoas estão com fome de vir a Fátima”.

Para compras para revenda, a encomenda deve ser efetuada junto das três fábricas. A comercialização poderá ser alargada aos estabelecimentos nacionais ou internacionais que entenderem adquirir o produto nestas fábricas.