Fundação AIS agradece donativos recebidos em 2019

O presidente internacional da AIS, cardeal Mauro Piacenza, já agradeceu a todos os que contribuíram com donativos. “Aos benfeitores, o meu bem-haja, porque apesar deste período não ter sido fácil, continuaram, com a sua sensibilidade, a rezar e a doar, as duas coisas juntas. Obrigada pela vossa inquietação espiritual e por não terem perdido de vista a causa da Igreja que realmente sofre", sublinha a mensagem vídeo divulgada pela instituição.

A Nigéria, a Síria e o Iraque estão entre os países principais beneficiados do apoio dado ao longo de 2019 pela Ajuda à Igreja que Sofre (AIS). De acordo com o relatório divulgado esta quinta-feira pela Fundação Pontifícia, a verba recolhida o ano passado - mais de 100 milhões de euros - destinou-se à atividade pastoral da Igreja e permitiu o apoio direto a 5.230 projetos assistenciais, num total de 139 países, com destaque para África e Médio Oriente.

Também a responsável pela AIS em Portugal, Catarina Martins Bettencourt, agradece os donativos recolhidos em 2019, que atingiram três milhões de euros. As verbas foram canalizadas para apoiar “os cristãos na Síria e a situação cada vez mais problemática em África”, por causa da ameaça dos grupos jihadistas - agora também em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

A Ajuda à Igreja que Sofre é uma fundação pontifícia. Conta, atualmente, com 23 secretariados nacionais - um deles em Portugal - e mais de 330 mil benfeitores a nível mundial.

Ajudar os cristãos perseguidos

O relatório da AIS conclui que em 2019 a instituição voltou a revelar-se “determinante no esforço solidário para com as comunidades cristãs vítimas de perseguição religiosa, violência e discriminação”, um pouco por todo o mundo.

África foi, de novo, o continente em que mais se materializou a ajuda solidária dos benfeitores da AIS, com 1.766 projetos. Destaque para a Nigéria, Camarões e Burkina Faso, países onde o fundamentalismo islâmico e o terrorismo são as principais ameaças à vida das populações. A Igreja nestes três países foi apoiada com cerca de 3 milhões de euros. Mas, o país que beneficiou da maior ajuda no continente africano foi a República Democrática do Congo, que continua a ser palco de “incessantes e sangrentos conflitos”. Foram apoiados 268 projetos no país.

A par de África, o Médio Oriente voltou a concentrar parte da ajuda internacional da Fundação AIS. Na Síria foram financiados 132 projetos, com quase 7,6 milhões de euros. No Iraque continuou o apoio à reconstrução de mais de 6 mil casas pertencentes à comunidade cristã, e teve início uma nova fase de restauro dos locais de culto, capelas, igrejas e mosteiros, que foram destruídos ou danificados, com vista a facilitar o regresso às aldeias e vilas de onde foram expulsos pelos militantes jihadistas no verão de 2014. Dos 50 principais projetos aprovados no Iraque no ano passado, a AIS sublinha a reconstrução da catedral de Al-Tahira, em Qaraqosh, considerada a maior igreja cristã do país.

Mas, outros países merecem destaque no Relatório anual da Fundação AIS. A Ucrânia, afetada ainda pela guerra e pela pobreza, foi considerada o país prioritário na Europa de Leste, com quase três centenas de projetos, num valor global de 4 milhões de euros. Já a Venezuela liderou a ajuda na América do Sul. A instituição apoiou 108 projetos solidários promovidos pelas paróquias para a alimentação das famílias mais desfavorecidas.

Na Ásia, Paquistão e Índia mereceram uma particular atenção, tendo em conta que a minoria cristã continua a ser vítima de intolerância e perseguição por motivos religiosos.

Apoio ao trabalho pastoral da Igreja católica

Parte dos donativos angariados pela Fundação AIS destina-se ao apoio direto dos sacerdotes e religiosas em vários países. Em 2019 foram ajudados mais de 40 mil padres e 16.200 jovens seminaristas.

O ano passado marcou também o reforço dos programas de apoio às congregações religiosas que trabalham junto das populações nas regiões mais periféricas ou inacessíveis, nas zonas onde persistem conflitos armados, ou que estão sob a ameaça de grupos terroristas. Foram apoiadas pela AIS mais de 13 mil irmãs.

O relatório dá, ainda, conta do apoio material disponibilizado. Entre automóveis, motas, bicicletas e até pequenos barcos, a Fundação AIS conseguiu oferecer, no total, 750 veículos, fundamentais para o trabalho de quem está no terreno.