Bento XVI viaja até à Alemanha para visitar o irmão doente

O Papa emérito Bento XVI deixou esta quinta-feira a sua residência no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, e viajou até à Alemanha para estar à cabeceira do irmão que está doente.

De acordo com a notícia foi confirmada pelo porta-voz da Santa Sé, Bento XVI, de 93 anos, deslocou-se a Ratisbona para acompanhar o irmão George Ratzinger, de 96 anos.

O Papa emérito passará "o tempo necessário" em Ratisbona ao lado do irmão, disse o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Bento XVI viajou esta quinta-feira de manhã, de avião. Chegou à Alemanha acompanhado pelo monsenhor Georg Gaenswein, de um médico e de uma enfermeira, além de um dos responsáveis pela segurança do Vaticano.

Joseph Ratzinger renunciou em fevereiro de 2013, após sete anos na cadeira de Pedro, e passou a ser Papa emérito. Desde então, raras vezes se ausentou do mosteiro Mater Ecclesiae.

Separados por três anos de idade, os irmãos Ratzinger foram ordenados padres no mesmo dia, em 29 de junho de 1951, na Catedral de Freising, na Alemanha.