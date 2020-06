Ambiente: “Todos podemos ser ativistas por um mundo melhor”

Não é a primeira vez que Patrícia Pedrosa colabora com a Fundação Fé e Cooperação (FEC) com trabalhos relacionados com as alterações climáticas.

Houve um em que abordou a questão da alimentação, noutro a questão da energia. Agora, com o “VI(R)AGENS - Caminhos de Conversão Ecológica”, que realizou para a FEC em parceria com a Associação Casa Velha e a CIDSE, com apoio do Instituto Camões, conta histórias de resiliência e de ativismo climático, em Portugal e em Moçambique.

À estreia do documentário - esta quinta-feira, às 18h00, no canal da FEC no Youtube - segue-se o debate online “Que viragens pós-covid 19?”, com a participação dos eurodeputados Carlos Zorrinho, Graça Carvalho e José Gusmão, da investigadora Luísa Schmidt e do jovem ativista Pedro Franco. A moderação será do jornalista José Pedro Frazão.

A Renascença falou com a realizadora sobre este documentário, pensando muito antes da pandemia e inspirado pela encíclica "Laudato Si", do Papa Francisco.

Do que é que trata este documentário e qual é o objetivo?

Este trabalho trata muito da questão do ativismo, não na forma tradicional como o entendemos, porque, à primeira vista, a palavra tem aquela carga de ir para a rua, para a manifestação, mas nós quisemos entender a palavra "ativista" e também "ativismo" de outra maneira, como sendo algo que fazemos a partir de um desejo interior que cada um tem. Ou seja, aquelas pessoas que aparecem no documentário são pessoas que têm uma vontade muito grande de mudar alguma coisa, neste caso, relacionada com as alterações climáticas, e têm uma consciência do coletivo.

São ativistas pelo bem comum, por um mundo melhor?

Sim. E todos podemos ser. Não são só aqueles que se envolvem numa manifestação ou numa greve. Cada um de nós pode ser ativista, porque cada um de nós tem um desejo muito profundo. Estou a pensar, por exemplo, no Almerindo Fortes, que aparece no documentário, que tem desde pequenino um contacto muito próximo com a natureza, através da agricultura, porque sempre trabalhou no campo com o pai e com a família. A paixão que ele tem pela agricultura aproxima-o da natureza. Ele está, neste momento, a trabalhar com as crianças do bairro da Fonte da Prata (Amora). Criaram uma horta e nessa experiência ele acaba por cativar aquelas crianças para aquela que é a sua paixão de sempre.

É deste ativismo que falamos no documentário. Também falamos do outro, com a Matilde Alvim, uma das jovens que está à frente da greve climática estudantil. Quisemos saber que motivação interior teve, o que é que a faz envolver-se nestas questões, nestas lutas pelo bem comum contra as alterações climáticas.

O documentário tem protagonistas de Portugal e também de Moçambique. Tem a ver com o Idai e a devastação que deixou?

Também. O Andrade fala-nos da bioconstrução e do trabalho que fez com algumas populações, fala da situação na Beira, e diz "se cortarmos todo o mangal e se não o preservarmos, se não plantarmos e não tivermos outros materiais alternativos para a construção, é muito fácil vir um tufão, um ciclone, e destruir toda a comunidade, como aconteceu". Ali, tem-se muita consciência, foi um fenómeno muito recente e viveu-se muito em concreto a questão das alterações climáticas.

Sem dúvida que as alterações climáticas afetam os mais vulneráveis e, em Moçambique, a população está muito exposta às alterações da meteorologia, porque os ciclos das chuvas já não são os mesmos, as secas são mais prolongadas, a chuva, quando vem, vem de repente e mais intensa. O Sr. Paulino fala-nos disso mesmo. Ele também é agricultor ali e fala da devastação da floresta e de como isso compromete a vida das populações.