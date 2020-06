Ivanildo iliba Conceição pelo empate nas Aves. "Só falhou a finalização"

O Porto, que na jornada anterior ganhara ao Marítimo e beneficiara do empate do Benfica em Portimão para se isolar no primeiro lugar, volta a sentir a proxmidade do Benfica na luta pelo título.

A margem que a equipa tinha para consentir um empate no que resta da temporada esfumou-se à primeira, na Vila das Aves, onde Sérgio Conceição se apresentou diante do último classificado, com um onze sem Danilo Pereira e Marega, habituais titulares indiscutíveis. No final do jogo, o treinador do FC Porto disse que voltaria a fazer o mesmo.

O antigo jogador portista, Ivanildo, não responsabiliza Sérgio Conceição pelo desaire na Vila das Aves, fazendo notar que a paragem forçada das equipas, devido à Covid-19 está a ter impacto neste regresso do campeonato.