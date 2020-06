“Esforço dos profissionais de saúde não se paga com a Liga dos Campeões"

“ Os profissionais de saúde não andam a pedir prémios escondidos dentro das quatro linhas , o que querem é condições para realizar o seu trabalho”, afirmou Moisés Ferreira durante a discussão de projetos do BE, PCP, CDS e PAN para a valorização das carreiras dos enfermeiros.

“O esforço e o trabalho dos profissionais de saúde não se paga com a Liga dos Campeões. Paga-se com valorização das suas carreiras, melhoria das condições de trabalho e com reforço do Serviço Nacional de Saúde”, atirou Moisés Ferreira no hemiciclo.

O deputado Moisés Ferreira engrossou esta quinta-feira, no Parlamento, o coro das críticas às declarações do primeiro-ministro, António Costa, quando disse que era um prémio.

O Bloco de Esquerda (BE) e o PSD dizem que não se paga o esforço dos profissionais de saúde com a realização da final da Liga dos Campeões em Lisboa.

O PSD acusou o Governo socialista de desvalorizar os enfermeiros e de ter desprezado a classe.

Os sociais-democratas dizem mesmo que o PS tem de "deixar-se de tretas" e de “bacoquismo eleitoralista”.

Durante o debate desta tarde sobre a carreira de enfermagem, a deputada Telma Guerreiro, do PS, atacou primeiro.

“Os enfermeiros e enfermeiras têm memória, eles sabem perfeitamente quem é que os mandou emigrar, cortou salários e uma verba bem significativa do SNS. A valorização dos enfermeiros não é só o reconhecimento com palmas, só com propostas de prémios, é com o reconhecimento real e estrutural”, argumentou Telma Guerreiro.

Na resposta, Jorge Paulo Oliveira, do PSD, recordou que foi este Governo que, pela primeira vez, cortou relações instituições com a Ordem dos Enfermeiros e “recusou negociar com a Ordem porque considerava isso um ato criminoso”.

“Está na hora de o PS arrepiar caminho e de corrigir as injustiças que ele próprio criou. Está na hora de valorizar a carreira dos enfermeiros e deixar-se de conversa da treta, como aquela que ontem ouvimos de que a final da Champions em Lisboa é um prémio aos profissionais de saúde”.

Cerca de 40 dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) concentraram-se esta quinta-feira em frente do Parlamento para apelar aos deputados para que aprovem iniciativas legislativas com vista à “justa contagem dos pontos” para efeitos de progressão na carreira.

A concentração acontece no dia em que são discutidas no parlamento duas petições recolhidas e entregues em setembro de 2019 pelo SEP relativamente à carreira de enfermagem e contagem de pontos para efeitos de progressão, que reuniram mais de 8.000 assinaturas, e projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP e um projeto de resolução do PAN sobre a mesma temática.