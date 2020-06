Santa Casa da Misericórdia de Cinfães com 55 casos positivos de Covid-19

Veja também:

A Santa Casa da Misericórdia de Cinfães regista, ao início da noite desta quarta-feira, 55 casos positivos de covid-19, sendo 33 utentes e 22 funcionários, segundo a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Cinfães, distrito de Viseu, refere que, "no total, foram testadas 153 pessoas, aguardando-se os resultados de 32 pessoas, utentes da instituição em serviço de apoio domiciliário".

"Todos os casos positivos foram devidamente contactados e informados pela autoridade de saúde. Os funcionários tiveram indicação de isolamento e os seus contactos próximos, nomeadamente os familiares, indicação para isolamento profilático", explica.

De acordo com a autarquia, liderada por Armando Mourisco, para evitar o contágio, "os utentes positivos encontram-se separados, em espaço diferente dos não positivos".

Já em declarações à Renascença, Mourisco sublinha que entre os casos positivos a maioria apresenta sintomologia ligeira. "Neste momento, com a informação que tenho, não há casos graves a referenciar, sem prejuízo de a situação se poder alterar a qualquer momento. Mas por enquanto a sintomologia é ligeira e todas as situações estão estáveis", diz.

O autarca sublinha o exemplo de profissionalismo e dedicação dos profissionais. "Não é fácil gerir uma situação destas. Esperamos que toda a gente cumpra. Há pessoas a ser testadas, naturalmente os familiares diretos e pessoas que tiveram contacto nos últimos dias com pessoas que acusaram positivo, mas quero deixar uma palavra de grande reconhecimento aos funcionários que, mesmo positivos, têm um espírito de sacrifício enorme e estão a procurar fazer o melhor por esta instituição do nosso concelho."

A Proteção Civil Municipal, a Autoridade de Saúde e a Santa Casa da Misericórdia "mantêm um acompanhamento rigoroso e permanente, de forma a garantir o máximo bem-estar e as melhores condições de saúde dos utentes e funcionários", acrescenta.

A Câmara de Cinfães sublinha que se vivem "momentos de incertezas, angústias e exigências máximas" e apela aos munícipes que cumpram as orientações da Direção-Geral da Saúde.

"A situação que vivemos no concelho obriga a que sejamos todos muito responsáveis. Seja um agente da saúde pública e cumpra todas as normas e medidas preventivas. O combate a esta pandemia depende do contributo de todos nós", realça.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.523 pessoas das 37.672 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

[Notícia atualizada às 00h38, com declarações de Armando Mourisco]