​Quase todos os portugueses vão fazer férias no país, mas poucos já fizeram reservas

A esmagadora maioria - 98% - dos portugueses pretende fazer férias em Portugal. É a conclusão do inquérito Observador Cetelem, divulgado esta quinta-feira.



Um quarto dos inquiridos e sobretudo os inquiridos entre os 25 e os 34 anos querem descansar até agosto, mas quase 40% ainda está a ponderar, preferindo esperar para saber se as condições de segurança estão reunidas nesta fase pós-pandemia.

O inquérito mostra que 64% quer fazer férias fora de casa e, entre estes, três quartos vai optar por casas alugadas, segunda habitação ou de familiares. Só 7% reponderam que vão ficar num alojamento local e 5% num hotel.

Ainda assim, e revelando a incerteza do momento, poucos pretendem fazer reservas: só 30%. Os outros vão deixar para a “última hora”. As plataformas "online" e as agências de arrendamento estão a ser os meios escolhidos para as reservas.

Dois terços dos portugueses inquiridos manifesta vontade de ir para a praia e 27%, para o campo. Entre estes últimos estão sobretudo pessoas com idade entre os 65 e 74 anos. Mas também há quem continue a pensar que a cidade é o melhor local para passar os meses de verão, mesmo em férias.

Certo é que o orçamento encolheu. Em média, os portugueses pretendem gastar cerca de 900 euros, ou seja, menos um terço do que o ano passado.

O inquérito do Observador Cetelem foi realizado entre 20 de maio e 1 de junho por entrevistas telefónicas a cerca de um milhar de pessoas, de ambos os sexos, entre os 15 e os 74 anos, de todo o país.