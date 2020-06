PSP deteve três pessoas depois de jovem esfaqueado e uma outra pessoa alvejada

A PSP de Lisboa deteve três pessoas depois de um jovem ter sido esfaqueado no Campo Grande e uma outra pessoa alvejada com vários tiros no Bairro da Horta Nova, em Benfica, disse fonte daquela polícia.

O oficial de serviço no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou que um jovem de 15 anos foi esfaqueado no tórax e nos braços no Campo Grande, tendo a polícia detido o presumível autor.

Segundo a PSP, o alerta foi dado às 20h33 e o jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A polícia suspeita que se tratou “presumivelmente de um ajuste de contas".

O oficial de serviço no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse também que duas pessoas foram detidas, no Bairro da Horta Nova, alegadamente por terem disparado vários tiros contra um homem.

De acordo com a PSP, o alerta foi dado às 20:24 e o homem foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, e está em “estado crítico”.

A PSP também presume que se trata de um ajuste de contas.

A PSP ainda tem meios policiais neste bairro de Benfica, onde se encontra a realizar várias diligências, acrescentou o oficial de serviço no Comando Metropolitano de Lisboa.