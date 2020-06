​Portugueses queixam-se cada vez mais à Provedora de Justiça

O relatório de atividade de 2019, entregue esta quinta-feira pela Provedoria de Justiça na Assembleia da República, indica que foram mais de 51 mil as solicitações recebidas e 9.800 os novos processos instruídos.

Os portugueses estão a queixar-se cada vez mais à Provedora de Justiça. Em 2019, o organismo liderado por Maria Lúcia Amaral recebeu particamente mais sete por cento de reclamações do que no ano anterior.

Querixas relativas à proteção social foram as mais(...)

As reclamações em matéria de Segurança Social voltaram a ser as mais frequentes. Em 2019, representaram 36% do total de queixas instruídas.

Também tal como em anos anteriores, a segunda matéria mais tratada remete para as relações de emprego público, seguindo-se a fiscalidade. Estas três áreas representaram quase 60% da atividade instrutória do ano passado.

Os indicadores de atividade voltaram, portanto, em 2019, a ser os mais elevados da história deste órgão independente do Estado, criado em 1975, para defender as pessoas que se sintam prejudicadas por atos injustos ou ilegais da administração ou outros poderes públicos ou que vejam os seus direitos fundamentais violados.