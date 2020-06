Portugal entre países com maior percentagem de presos libertados

Portugal foi o quarto país europeu com maior percentagem (15%) de reclusos libertados como medida para evitar a propagação da Covid-19, atrás da Turquia (35%), Chipre (16%) e Eslovénia (16%), indica um relatório divulgado pelo Conselho da Europa.

Segundo o relatório, os países onde se verificaram as maiores percentagens de presos libertados como medida para prevenir a pandemia foram a Turquia (35% - 102.944 presos), Chipre (16% - 121), Eslovénia (16% - 230), Portugal (15% -1.874 ), Noruega (13% - 401), Irlanda (12% - 476), Itália (9,4% - 5.739) e Espanha (7,4% - 4.356), num quadro que considera apenas os estados com mais de 500 mil habitantes.

Simultaneamente, as administrações penitenciárias com o maior número de reclusos libertados para prevenir a disseminação da pandemia foram a Turquia (102.944 reclusos), Itália (5.739), Espanha (4.356) e Portugal (1.874).

Na Sérvia, 626 reclusos foram libertados, na Irlanda 476, na Noruega 401, na Albânia 351, na Eslovénia 230, em Chipre 121 e no Irlanda do Norte 118.

No total, mais de 122 mil presos foram libertados por vinte administrações penitenciárias europeias como medida para evitar a Covid-19, subindo esse número para 132.000 contando com a França, que permitiu a libertação de reclusos não relacionados com a prevenção da pandemia.

Nas administrações prisionais que comunicaram terem libertado reclusos para limitar a disseminação da Covid-19, o processo passou por medidas como amnistia, libertação antecipada ou provisória e outras soluções alternativas à privação de liberdade.

Por outro lado, os estados europeus estão a aplicar cada vez mais aos infratores sanções e medidas não privativas da liberdade, de acordo com a pesquisa anual-2019 SPACE II, realizada para o Conselho de Europa pela Universidade de Lausana.

Em 31 de janeiro de 2019, havia aproximadamente dois milhões de pessoas na Europa a cumprir medidas alternativas à detenção, como vigilância eletrónica, serviço comunitário, prisão domiciliaria e tratamento, bem como em liberdade condicional.