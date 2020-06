Morreu um dos idosos infetado com Covid-19 em lar de Cinfães

Veja também:

Morreu um dos idosos que estava infetado com Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, no distrito de Viseu.

A informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco.

O autarca adianta que o idoso tinha várias patologias associadas.

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães tem 57 pessoas infetadas entre funcionários e utentes.

De acordo com a autarquia, liderada por Armando Mourisco, para evitar o contágio, "os utentes positivos encontram-se separados, em espaço diferente dos não positivos".



A Proteção Civil Municipal, a Autoridade de Saúde e a Santa Casa da Misericórdia "mantêm um acompanhamento rigoroso e permanente, de forma a garantir o máximo bem-estar e as melhores condições de saúde dos utentes e funcionários".



Portugal regista nesta quinta-feira mais um morte do que ontem associada à Covid-19 (um homem de 80 anos) e 417 novos casos confirmados da doença, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novas infeções é superior ao que tem sido registado, mas o número de casos ativos no país desceu (menos 14 do que na quarta-feira), uma vez que são mais os doentes dados como recuperados: mais 430.