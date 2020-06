Covid-19. Saiba quais são os países em que os portugueses não podem entrar

Todos estes dados podem ser consultados a par e passo, bem como as mudanças que forem ocorrendo, no site Re-open EU , um portal criado pela Comissão Europeia para ajudar a planear viagens dentro do continente.

Em alguns casos, deve-se ao facto de colocarem o risco de Portugal num patamar mais elevado do que outros países da União Europeia , no que à transmissão da doença diz respeito, e noutros porque o número de infetados por 100 mil habitantes supera o número determinado pelas autoridades competentes.

O processo de reabertura das fronteiras na Europa está a acontecer faseadamente e com muitas regras diferentes. No que diz respeito aos portugueses estarão, por enquanto, impedidos de entrar, pelo menos, em sete países . Há ainda outros que vão obrigar a quarentenas de 14 dias antes de permitirem a entrada de turistas nacionais.

Há ainda países como Malta que vão abrir progressivamente as fronteiras. Até 30 de junho, não haverá entradas no principado. O aeroporto local vai reabrir a 1 de julho, mas apenas para alguns países. Quinze dias depois, todas as restrições caem e passa a ser livre a entrada no país.

Há ainda uma terceira modalidade de países como a Lituânia, a Estónia ou a Roménia, nos quais os turistas nacionais são obrigados a uma quarentena de 14 dias. Estes países põem limitações à entrada de nacionais em que os países superem taxas de infeção diárias superiores a 15 ou 25 por cada 100 mil habitantes.

Há ainda o caso da Grécia, que até 30 de junho testa todos os que chegarem ao país através de testes de zaragatoa.