Balanço DGS. Mais 417 novos casos e um óbito por Covid-19 em Portugal

Portugal regista, nas últimas 24 horas, mais uma morte associada à Covid-19 e 417 novos casos confirmados da doença, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quinta-feira.

O número de novas infeções é superior ao que tem sido registado, mas o número de casos ativos no país desceu face a quarta-feira (menos 14), uma vez que são mais os doentes dados como recuperados: mais 430.

Em termos de internamentos, o número baixou tanto em enfermaria (menos 17) como em unidades de cuidados intensivos (menos dois).



Desde que a pandemia chegou ao país, no início de março, Portugal totaliza 1.524 mortes associadas à Covid-19 e 38.089 doentes com o novo coronavírus. Além disso, 24.010 pessoas já recuperaram da doença.

Em termos de óbitos, há a registar mais uma vítima mortal nas últimas 24 horas (um homem de 80 anos), mantendo-se a taxa de letalidade global no 4%.

No que toca a regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a registar o maior número de novas infeções confirmadas: 325, ou seja, 78% dos novos casos. Esta região começa, assim, a aproximar-se da região Norte, onde o número de infetados desde o início da pandemia ascende a 17.208 (na região LVT são 15.971).



Segue-se a região Centro, com 3.934 casos confirmados até agora, o Algarve (448), os Açores (143) e a Madeira (90).

A Madeira mantém-se como a única região sem qualquer vítima mortal associada à Covid-19. No Alentejo, há registo de duas mortes e no Algarve e nos Açores o número sobe para 15. Nas restantes três regiões, o valor ultrapassa os 200 óbitos (Centro), chegando aos 813 no Norte.

