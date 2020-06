Animação Noturna. Cada um dança no seu quadrado

Nada será como antes da Covid-19. Na animação noturna, também. Ir “beber um copo” com os amigos ou dar um pezinho de dança, só com distanciamento social e o cumprimento de muitas regras de higiene e segurança, determinadas pela Direção-Geral da Saúde e por boas práticas.

Nada de ajuntamentos a dançar: a área de pista deverá estar marcada no chão por meio de quadrados com 2,25m2 cada, que garantam a distância entre as pessoas. E em cada cabine só pode estar um DJ. Se não for possível assegurar o distanciamento, todos têm de usar máscara.

Estas são algumas das propostas que constam do Guia de Boas Práticas para os Estabelecimentos de Animação Noturna, apresentado pela AHRESP – Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal – ao Governo. O setor atravessa uma grave crise e as empresas querem reabrir rapidamente, mas em segurança.

O documento com 17 páginas toca diversos pontos, desde o layout e capacidade dos estabelecimentos às formas de pagamento, passando sensibilização e informação de colaboradores e clientes, controlo de entradas, regras de higiene pessoal, fardamento e equipamentos de proteção individual, regras de limpeza e desinfeção, preparação de alimentos e bebidas ou estacionamento de veículos.

O acesso dos clientes aos estabelecimentos deve ser feito, preferencialmente, por marcação. A capacidade deve ser limitada de forma cumprir as regras determinadas pela DGS e, quando possível, devem ser usados os espaços exteriores, como esplanadas. Os fluxos de entrada, o acesso às instalações sanitárias e a circulação de clientes no espaço devem ser controlados, se necessário, recorrendo a sinalização.

Os funcionários devem cumprir regras apertadas de higiene pessoal e de fardamento, que terá de ser exclusivo para o local de trabalho e mudado diariamente. O Guia estabelece que, depois de usadas, as fardas devem ser colocadas dentro de um saco plástico devidamente fechado e que só deverá ser aberto antes de colocar a roupa na máquina, onde será lavada a 60ºC no ciclo que inclua pré-lavagem. Máscaras e luvas são, naturalmente, obrigatórias.