Amadora. Operação da PSP termina com quatro pessoas levadas para a esquadra

A operação da PSP no Bairro da Quinta da Lage, na Amadora, terminou cerca das 8h30, tendo culminado com quatro pessoas a serem transportadas para a esquadra.

Uma mulher e três homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram constituídos arguidos, confirmou à Renascença fonte policial. "É provável que estes arguidos passem à figura de detidos", durante o dia.

A PSP da Amadora realizou, esta manhã, uma operação no cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

As buscas estão relacionadas com disparos ocorridos a 13 de junho no Bairro da Quinta da Lage que causaram quatro feridos, uma situação que terá alegadamente a ver com tráfico de droga.

No terreno estivaram 30 agentes, apoiados por elementos da UEP e do Grupo de Operações Especiais.





[notícia atualizada às 9h00 com o fim da operação]