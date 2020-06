Polícia que matou negro em Atlanta pode ser condenado à morte

O polícia que matou um afro-americano na cidade americana de Atlanta pode ser condenado à pena de morte caso seja considerado culpado de homicídio. A notícia foi dada pelo procurador de Fulton County, Paul Howard, em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

O procurador distrital Paul Howard acusou Rolfe de 11 crimes, sendo a acusação mais grave homicídio qualificado, que pode dar origem a uma sentença de prisão perpétua ou pena de morte.

O incidente decorreu no dia 12 de junho depois de a polícia ter sido chamada para averiguar o caso de um homem que aparentava estar alcoolizado no seu carro, no parque de estacionamento de um restaurante. Depois de chegarem, os dois polícias interagiram com o suspeito, que se comportou “de forma quase jovial”, segundo a procuradoria.

A dada altura, contudo, Rayshard Brooks começou a resistir e fugiu da cena, levando com ele um dos “tasers” da polícia, um aparelho que dá choques elétricos.

O polícia Garrett Rolfe puxou então da sua arma e disparou duas vezes, atingindo Brooks nas costas. Depois de o atingirem, a procuradoria diz que os dois agentes não prestaram auxílio médico e o segundo polícia, que vai ser acusado de agressão e de violação do seu juramento, pisou os ombros da vítima enquanto esta se esvaía em sangue, acabando por morrer.

Segundo Paul Howard os regulamentos da polícia impedem o uso de tasers contra suspeitos em fuga, quanto mais de armas de fogo.

Caso o tribunal conclua que Rolfe é culpado de ter morto intencionalmente Brooks, através do uso indevido da sua arma de fogo, o ex-polícia, que foi despedido no dia depois do incidente, pode enfrentar uma pena de prisão perpétua ou mesmo ser condenado à morte.

A morte de Brooks surgiu numa altura em que a América está a ser abalada por protestos e manifestações contra a violência policial e o assassinato de afroamericanos desarmados.

Este último caso também motivou protestos, durante os quais o restaurante onde o incidente decorreu foi incendiado.