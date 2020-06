​Morreu Vera Lynn, cantora de "We'll Meet Again" e voz da esperança

Morreu a cantora Vera Lynn, considerada a voz da esperança no Reino Unido durante a II Guerra Mundial que ficou célebre pela música "We'll Meet Again". Tinha 103 anos.



Vera Lynn não esteve na frente de batalha contra as forças nazis, mas emprestou o seu talento cantando para os soldados que ajudaram a derrotar Adolf Hitler temas como "We'll Meet Again" ou "The White Cliffs of Dover".

Era conhecida como a “amada” ou “querida” das Forças Armadas, dando voz aos medos e esperanças acerca do conflito entre os aliados e a Alemanha.

O tema "We'll Meet Again" voltou a ser popular durante a atual pandemia de Covid-19, que atingiu o Reino Unido em cheio, com milhares de mortes e infetados.