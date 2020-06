CDS quer agravar penas para agressões contra forças de segurança

Veja também:

Eleito em janeiro passado para a liderança do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos desempenhou grande parte do seu mandato em situação de pandemia. Recentemente, criou um grupo para o ajudar a apresentar um plano de emergência social, do qual fazem parte Pires de Lima, Lobo Xavier e Nobre Guedes, e que assume ser um “sinal de conciliação” do partido.

Em tempo de pandemia, o PSD e, em certa medida, o CDS abdicaram de fazer oposição. Acha que foi a opção certa ou deixou o Governo sem escrutínio?

Num tempo em que o país se debatia com circunstâncias absolutamente excecionais imprevisíveis, o papel dos partidos da oposição é fazerem um escrutínio e fiscalização rigorosa do papel do Governo, mas ter uma iniciativa construtiva. O CDS, sem nunca ter dito que criticar o Governo era adotar uma postura antipatriótica, procurou que a crítica fosse um antídoto para algumas receitas socialistas.

O CDS votou contra o Orçamento Suplementar. O que devia estar neste Orçamento?

Em primeiro lugar, devia resultar numa oportunidade para efetivarmos reformas estruturais. Devia ser lançada a base de um clima fiscal que diminuísse impostos e promovesse o investimento, competitividade da nossa economia e a criação de emprego. Depois, uma verdadeira política de patriotismo económico. Isto passa por uma aposta radical nos nossos sectores produtivos onde temos vantagens competitivas naturais e por dizer que é necessário consumir português. Mas também há medidas cirúrgicas, como o alargamento do layoff simplificado, e não o layoff complicado, até ao final do ano de 2020, a duplicação do valor das linhas de crédito com uma percentagem garantida pelo Estado a fundo perdido. Depois devia ser criado um mecanismo de acerto de contas. Esta ideia de que não há austeridade, defendida pelo ex-ministro das Finanças, é um engodo.

E haverá no futuro?

Neste momento já existe um quadro de perda de rendimentos, isso é um clima de austeridade que tem de ser revertido.

Como é que o país pode recuperar desta crise?

Deve ser diminuída a burocracia do Estado e deve-se criar processos mais ágeis e céleres. O Governo tem procurado discutir publicamente algumas alterações ao nível da contratação pública. Falamos dos vistos prévios do Tribunal de Contas, que eram obrigatórios até 750 mil de euros. Quando o Estado não paga o que deve às pessoas, ao querer contratar sem controlo e regra, provocando uma total opacidade e diminuindo o nível de transparência da contratação, está a abrir as portas ao amiguismo e à corrupção. Isso é preocupante quando a boa gestão dos dinheiros públicos tem de ser um princípio em qualquer Estado de Direito democrático. Ao nível das reformas fiscais há muitas: um IRC mais competitivo, diminuição dos escalões de IRS, medidas sociais que reforcem o terceiro sector, e ajudar quem está a ficar para trás, sobretudo, os mais idosos. Temos sensivelmente 200 mil idosos a viverem sozinhos. É por isso que o CDS vai desenhar uma proposta que significará uma comparticipação social atribuída aos idosos mais carenciados para a compra de medicamentos.

Foi criado um grupo de oito sábios no CDS para preparar o relançamento da economia. Quando é que conta apresentar essas propostas?

Vão sair paulatinamente. Vamos libertando essas propostas em áreas como a segurança…

Sempre foi um tema muito caro ao CDS. Sente que está a perder esse campo?

O CDS vai continuar a defender a autoridade das nossas forças de segurança, porque elas são fundamentais para que haja liberdade em Portugal. Os nossos agentes de autoridade precisam de ter autoridade social e a confiança dos nossos concidadãos e não discursos de ódio como temos visto ultimamente. Uma das propostas que estão a ser compostas é tipificar no nosso Código Penal autonomamente o crime [de ofensas corporais] contra agentes de autoridade, com uma moldura penal agravada para que exista a perceção na sociedade de que um agente da autoridade é um representante do Estado, que age em nome da nossa segurança e que tem de ter o respeito por parte da nossa sociedade, e não ser visto como o adversário ou obstáculo ao exercício das nossas liberdades.

Também deve haver um crime agravado quando praticado pela própria força de segurança?

Isso já acontece.

Voltando ao grupo do CDS. Tem Pires de Lima, que foi apupado no congresso quando o criticou. Este grupo é um sinal de união?

Sem dúvida absolutamente nenhuma. Esse é um sinal que eu procuro dar desde o início da minha liderança do CDS. Quero congregar diferentes alas e correntes do partido, desde os que estão no CDS há mais tempo aos militantes mais recentes, desde que estejam no espírito construtivo. Este grupo sinaliza uma conciliação no CDS, colocando o foco onde interessa: é transformar o CDS num partido útil a Portugal.