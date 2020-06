Sindicato dos jogadores condena insultos a Nuno Santos

O Sindicato dos Jogadores condenou os insultos que Nuno Santos, do Rio Ave, foi alvo, após o final da partida frente ao Benfica, nas redes sociais.

O avançado da equipa de Vila do Conde foi expulso contra as águias, por uma entrada sobre Pizzi. Nuno Santos já passou pelos quadros do Benfica e isso deu azo a suposições nas redes sociais do atleta, que foram invadiadas de comentários ofensivos.

"O Sindicato dos Jogadores vem manifestar o seu apoio ao jogador do Rio Ave, Nuno Santos, e condenar as ofensas verbais de que foi vítima, ataques cobardes que os meios digitais propiciam e que colocam em causa a dignidade e reputação do jogador", diz.

O organismo pede "bom senso e respeito pelos jogadores" e deixa o apelo para que clubes e dirigentes "se respeitem" e não promovam um discurso de ódio.

"Num momento em que o futebol precisa de recuperar da crise causada pela pandemia e em que os jogadores estão comprometidos com o esforço que representa um calendário competitivo tão exaustivo, o Sindicato apela ao bom senso e respeito pelos atletas, sem os quais o espetáculo desportivo não existe. O Sindicato apela a clubes, dirigentes e demais agentes desportivos para que se respeitem mutuamente e cumpram um dever acrescido de zelo, não promovendo a instrumentalização dos adeptos e um discurso de ódio", termina o comunicado.

O Rio Ave perdeu frente ao Benfica por 2-1, num jogo em que a equipa de Carlos Carvalhal terminou reduzida a nove unidades.