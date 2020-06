Presidente do Rio Ave reclama "dualidade de critérios" na arbitragem de Luís Godinho

António Silva Campos, a Bola Branca , não quer polémicas, mas sustenta que a falta de equidade na arbitragem "fez a diferença" a favor das águias, pois entende que se houvesse coerência nas decisões "o Benfica também não terminava com 11 jogadores".

"11 contra 11 e o resultado todos sabemos como estava. Estavamos a ganhar por 1-0. Agora, depois de ficarmos em inferioridade numérica, já jogar contra o Benfica 11 contra 11 não é fácil, com nove torna-se mais difícil", explica o líder dos rioavistas.

O presidente dos vilacondenses contesta algumas decisões, alegando que o juiz da partida não teve o mesmo comportamento para com jogadores do Benfica em condições idênticas, à que por exemplo levou ao primeiro amarelo mostrado a Al Musrati.

Três expulsões, duas delas para jogadores que estavam em campo e um jogo que acabou por ser condicionado pela "dualidade de critérios" apresentada pelo árbitro Luís Godinho, no confronto entre Rio Ave e Benfica, ontem à noite.

Treinador do Rio Ave deixou duras críticas à arbit(...)

O primeiro amarelo a Al Musrati "foi um bocadinho forçado" e o vermelho direto a Nuno Santos pode explicar-se pelo ângulo de análise. De uma coisa Silva Campos está certo: para fazer a defesa do médio, este "quando vai à bola não o faz com intenção", percebendo que para quem vem de outra perspetiva "parece uma agressão".

Nuno Santos foi visado pelo líder da claque do FC Porto, por ter cometido um excesso que levou à sua expulsão, deixando o Rio Ave com 9 em campo. O presidente do Rio Ave recusa entrar "nestes diálogos", por ser um tema ainda candente.

Já sobre o vermelho que Diogo Figueiras viu após ter sido substituído, e em pleno banco de suplentes, que lhe valeu dois jogos de suspensão, o dirigente considera que a função dos atletas "é jogar", mas compreende "o nervosismo e a revolta" nas palavras do defesa.

Segue-se a deslocação a Setúbal e a mensagem foi passada ontem dentro do balneário ao plantel de Carlos Carvalhal.

"Vamos pensar no próximo jogo e vamos ganhar. Este já não adianta nada, já o perdemos, agora temos que ir ganhar a Setúbal", afirmou o presidente do Rio Ave, após a derrota com o Benfica.