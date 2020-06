Treinador do Arsenal renova intenção de manter David Luiz

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, pretende que o clube renove com David Luiz e a sua opinião não mudou depois da exibição desastrosa do central brasileiro frente ao Manchester City (3-0), no regresso da Premier League.

David Luiz entrou aos 24 minutos, para o lugar de Pablo Marí, teve responsabilidade no primeiro golo da equipa de Pep Guardiola, no final da primeira parte, e foi expulso no início do segundo tempo, depois de cometer penálti sobre Mahrez.

"A minha opinião [sobre o David Luiz] não mudou, nem vai mudar devido a uma noite má", ressalvou Arteta, após a partida em Manchester. O treinador revelou, antes do jogo, desejar que o central continuasse em Londres.

"Tem tido um papel exemplar desde que cheguei. Gosto do que produz no relvado e da influência que tem nos companheiros. Gostava muito que ficasse", sublinhou.



No final do jogo, David Luiz pediu para falar à "Sky Sports" e assumiu responsabilidade pela derrota com o City. "[A derrota] Não foi culpa da equipa, mas responsabilidade minha", declarou.

O central acrescentou, não utilizando o argumento como desculpa, que "devia ter tomado uma decisão sobre o meu futuro nos últimos dois meses". David Luiz não renovou, nem assinou por outro clube, e está a 14 dias de terminar contrato com os "gunners".

"Adoro estar no Arsenal e é por isso que estou aqui. Quero ficar, o treinador sabe, ele também quer que eu fique e temos de esperar pelas decisões", remata o internacional brasileiro.

O defesa, de 33 anos, está a cumprir a primeira época no Arsenal. Há vários clubes interessados em contratar o central a custo zero. O Benfica chegou a ser associado ao jogador, mas Luís Filipe Vieira já esclareceu que o clube não tem condições para recuperar David Luiz.

Chegado à Europa em 2006/07 para representar os encarnados. Contratado pelo Chelsea em janeiro de 2011, o central deixou os londrinos no verão de 2014. Esteve duas épocas no PSG e regressou ao Chelsea em 2016. Assinou pelo Arsenal no início desta temporada.