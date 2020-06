Taça de Itália. Adeptos do Nápoles criticados por festejarem como se não houvesse pandemia

Os adeptos do Nápoles ignoraram a pandemia e encheram as ruas da cidade, na noite de quarta para quinta-feira, em clima de festa sem controlo, depois de o clube ter vencido a Taça de Itália, ao bater a Juventus em Roma. As imagens estão a chocar o país, um dos mais castigados pela Covid-19, e as reações foram prontas, com muitas críticas ao comportamento dos adeptos. "Miserável. Dói ver estas imagens", disse Ranieri Guerra, médico italiano com cargo diretivo na Organização Mundial da Saúde, em declarações à RAI 3.

Não houve qualquer respeito pelas regras de distanciamento social e, além da concentração de pessoas nas ruas, sem qualquer equipamento de proteção individual, milhares deslocaram-se ao aeroporto para aguardar pela equipa. "O problema continua presente e, neste momento, não podemos permitir isto. Por sorte aconteceu na Campânia [Sul de Itália], onde foram tomadas medidas restritivas mais duras e a incidência do vírus foi menor do que noutras zonas. Recordo, no entanto, o impacto que um jogo da Atalanta teve no início da epidemia na Lombardia", lembra Ranieri Guerra.

De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, a 18 de junho, Itália tinha registo oficial de cerca de 238 mil casos e de 34.448 mortes por Covid-19. Futebol de volta em Itália O futebol foi retomado em Itália na sexta-feira, 12 junho, à porta fechada, com a realização dos jogos da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Itália. Juventus e Nápoles garantiram a qualificação para a final e a equipa do internacional português Mário Rui bateu, na quarta-feira, a Juventus, de Cristiano Ronaldo. Os dois portugueses foram titulares.

O título foi decidido nos penáltis, depois de se ter registado um nulo no final da partida. O Nápoles venceu por 4-2. Ronaldo não chegou a marcar pela Juventus.