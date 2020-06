Rebocho deixa o Besiktas e regressa ao Guingamp

Pedro Rebocho está de saída do Besiktas, de acordo com informação veiculada, esta quinta-feira, pelo clube turco. O emblema de Istambul não acionou a continuidade do defesa, emprestado por uma temporada pelos franceses do Guingamp.

“Separamos os nossos caminhos”, escreveu o clube na sua página oficial, com imagens do jogador a despedir-se dos companheiros de equipa e do "staff" técnico durante o treino da manhã.

O lateral, de 25 anos, chegou em agosto de 2019 ao Besiktas e na equipa turca fez 17 jogos.

Com contrato até 2022 com o clube francês, para onde se transferiu em 2017, proveniente do Moreirense, Rebocho tem, por ora, ordem para regressar ao Guingamp, que disputa a segunda divisão gaulesa. Os trabalhos de pré-época, anunciou o Guingamp esta quinta-feira, em comunicado, arranca no dia 12 de julho.

Formado no Benfica, o defesa esquerdo alentejano passou duas épocas na equipa B até se transferir para o Moreirense em 2016. A boa época realizada na I Liga valeu-lhe a transferência para França. Completou duas temporadas na Ligue 1, mas não seguiu com o clube para o segundo escalão, seguindo por empréstimo para o Besiktas.