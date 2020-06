Oficial. Timo Werner é reforço do Chelsea

Está concretizada a transferência de Timo Werner do Leipzig para o Chelsea. Os dois clubes confirmaram, esta quinta-feira, o negócio de 50 milhões de euros que já há algum tempo vinha sendo dado como certo.

O ponta de lança, de 24 anos, era um jogador com muitos pretendentes, mas os londrinos anteciparam-se à concorrência. Werner tem 32 golos pelo Leipzig esta temporada, 26 dos quais na liga alemã.

"Estou muito feliz por juntar-me ao Chelsea no próximo ano e poder jogar em Stamford Bridge para vocês", disse Werner, numa curta mensagem enviada aos adeptos do Chelsea, a partir do estádio do Leipzig.

Em declarações publicadas pelo clube inglês, o internacional alemão agradece ao Leipzig os "quatro anos fantásticos" que ali passou. "É um clube que ficará para sempre no meu coração", assume, antecipando uma aventura de sucesso em Inglaterra.

O Chelsea não divulga, para já, a duração do contrato que será assinado após a realização de exames médicos. Werner tem ainda dois jogos para disputar pelo Leipzig esta temporada.

Com 29 internacionalizações pela Alemana (11 golos), Timo Werner tem no currículo a conquista da Taça das Confederações em 2017. Formado no Estugarda, o ponta de lança transferiu-se para o Leipzig em 2016.