Oblak completa 100 jogos pelo Atlético de Madrid sem sofrer golos

Jan Oblak não sofreu golos com o Osasuna (0-5), num jogo em que João Félix marcou dois golos, e chegou aos 100 jogos com a camisola do Atlético Madrid, no campeonato, sem sofrer golos.

O guarda-redes esloveno precisou de 182 partidas para atingir a marca e quebrou o recorde de Miguel Reina, que nos anos 60 e 70 representou Barcelona, Atlético e Córdoba. Reina, pai de Pepe Reina, chegou aos 100 jogos sem golos sofridos em 222 encontros.

"Não olho muito para os números, mas claro que é um número bom e bonito. Espero, no entanto, não ficar por aqui e espero deixar a baliza a zero nos jogos que restam da época. Se mantivermos assim, ótimo, mas o que eu quero é que a equipa marca mais um golo do que o adversário", disse Oblak, após o desafio com o Osasuna.

O antigo guarda-redes do Benfica cumpre a sexta época no Atlético - a quinta como titular indiscutível.