Natxo "vai feliz para casa", apesar da derrota com o Sporting

Natxo González, treinador do Tondela, ficou satisfeito com a exibição da sua equipa em Alvalade, contra o Sporting, apesar da derrota por 2-0.

"Fico com a sensação que perdemos o jogo com pouco. Fico orgulhoso com o que a equipa fez aqui. para mim é satisfatório ver a minha equipa. Às vezes valorizo mais a forma de fazer as coisas do que o resultado. Vou feliz para casa", disse, à Sport TV.

O técnico da equipa beirã diz que não está obcecado com garantir a manutenção, mas tem a certeza que a equipa vai garantir o objetivo.

"É continuar a crescer. Hoje não conseguimos o resultado, mas conseguimos muitas coisas para o futuro. Não vou ficar obcecado, nem o grupo vai, temos de trabalhar e se continuarmos neste caminho, vamos conseguir esse objetivo. Tranquilos e vamos jogar futebol", afirma.

O Tondela é 14º da Liga, com 29 pontos, oito a cima da linha de água.