Antunes rescinde com o Getafe

Antunes deixa o Getafe, após ter acertado a rescisão do contrato que o ligava ao clube até ao final desta época.

Numa nota publicada no site, o Getafe anuncia que chegou a acordo com o internacional português, que cumpria a terceira época no emblema de Madrid.

"O clube deseja o melhor para o seu futuro, agradece o seu profissionalismo e o contributo que teve para que o clube atingisse a sua melhor classificação de sempre na temporada passada", regista o Getafe.

Antunes chegou em 2017/18 ao clube espanhol, emprestado pelo Dínamo de Kiev. Foi contratado a título definitivo na temporada passada, ano em que o Getafe fechou a liga no 5.º posto.