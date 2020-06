​ Um herói português

Na audiência geral da última quarta-feira, dia da Jornada da Consciência, inspirada no testemunho do diplomata português Aristides de Sousa Mendes, o Papa Francisco elogiou este cônsul de Portugal em Bordéus (França), que, em 1940, “decidiu seguir a voz da consciência e salvou a vida a milhares de judeus e outros perseguidos”.



Contrariando as instruções de Salazar, A. Sousa Mendes ajudou cerca de 30 mil pessoas a sobreviver, ao emitir vistos a refugiados que fugiam do regime nazi. A decisão do diplomata português não foi fácil; ele sabia que não obedecer a Salazar teria um altíssimo preço para a sua carreira diplomática – da qual seria expulso – e para a sua vida pessoal – morreu isolado e sem dinheiro.

Pagou um tremendo preço pela sua decisão, mas A. Sousa Mendes nunca a lamentou até à sua morte em 1954. Num recente artigo no jornal “Público”, intitulado “A solidão de um homem bom”, Esther Mucznic escreveu: “Desobedecendo a Salazar, Aristides de Sousa Mendes entra em rutura com tudo aquilo que tinha sido o seu universo: católico, conservador e fiel servidor do Estado, ele não hesitou em salvar pessoas de religião e ideologias diferentes, contrariando as ordens do regime que serviu ao longo de toda a sua vida”.

Falou mais alto a voz da sua consciência, o que foi admirável. Cito de novo Esther Mucznic: “Apanhado no turbilhão da História, Aristides de Sousa Mendes mostrou que, para além da disciplina, existe em cada ser humano algo por vezes muito incómodo – a consciência. E quando uma e outra entram em contradição, cada um de nós tem liberdade de escolha”.

Aristides de Sousa Mendes foi reconhecido por Israel como “Justo entre as Nações” em outubro de 1966, doze anos após a sua morte. Mas em Portugal só depois do 25 de Abril começou a ser conhecida a história deste herói português.

O presidente Mário Soares, num ato simbólico, pediu desculpa à família de Sousa Mendes pela forma como o diplomata foi tratado pelo Estado durante o anterior regime. E condecorou-o, postumamente, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Recentemente, a Assembleia da República deliberou, por unanimidade, conceder honras de Panteão a Sousa Mendes, cujos restos mortais para ali devem ser transladados. E o recém-criado Grupo de Trabalho Ministerial para a Memória do Holocausto irá promover um programa comemorativo sobre Aristides de Sousa Mendes. Este herói português merece todas as homenagens.