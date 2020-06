Governo aprova prolongamento do "lay-off" simplificado e complemento salarial

O Governo aprovou esta quinta-feira o prolongamento do “lay-off” simplificado para o mês de julho e também a criação do complemento de estabilização salarial, assim como incentivos às empresas para criação de emprego.

São decisões do conselho de ministros onde também foi aprovada na generalidade a criação do Banco de Fomento que, no entanto, ainda tem de voltar a conselho de ministros depois de ser ouvido o Banco de Portugal e de haver parecer de Bruxelas.

Na reunião desta quinta-feira, os ministros aprovaram ainda um regime especial de simplificação da contratação pública.

Quanto a medidas de desconfinamento, hoje não foram tomadas decisões. A abertura de bares e discotecas será apreciada só na próxima semana.