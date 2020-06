​Shéu promove Weigl a "patrão" de um Benfica que não deve despir o "fato-macaco"

O Benfica estancou a série de maus resultados com uma vitória que Shéu classifica de "fantástica", em Vila do Conde sobre o Rio Ave (1-2). Um jogo em que o antigo jogador e dirigente dos encarnados destaca a afirmação de Weigl como patrão do meio-campo.

"Ver o Weigl a assumir a liderança e o protagonismo da equipa, foi fantástico, para o Benfica e naturalmente para os sócios. Nomeei o Weilg, porque era quem mais precisava desse impulso, desse tónico, ainda por cima depois dos episódios anteriores [ataque ao autocarro do Benfica] que pudessem de alguma forma retraí-lo", começa por afirmar o antigo médio benfiquista, em entrevista a Bola Branca.



Eleito o melhor em campo pela Renascença, Weigl, cuja integração no 11 tem sido alvo de múltiplas avaliações e cuja influência tem sido questionada, deu um exemplo, na opinião de Shéu, como pode, "pela sua preponderância, visão de jogo e posicionamento, influenciar o resto da equipa".

O internacional alemão, contratado ao Dortmund por 20 milhões de euros em janeiro, foi o autor do golo da vitória do Benfica, já nos minutos finais do desafio com o Rio Ave, quando a equipa de Carlos Carvalhal jogava reduzida a nove elementos.

"Fato-macaco" é moda para manter na corrida pelo título

Shéu releva, por outro lado, a atitude demonstrada por toda a equipa, que também foi destacada por Bruno Lage.

"Por vezes não há possibilidade de se fazer o melhor futebol, mas sim aquele que ganha, com alma e energia", explica, para rematar que os jogadores encarnados terão de "vestir o fato-macaco até final", num braço de ferro com o FC Porto "até ao fim".