Regresso da música ao Coliseu do Porto faz-se com um concerto de entrada livre

O Coliseu do Porto vai reabrir no próximo sábado, dia 20, com um concerto comemorativo dos 250 anos do nascimento de Beethoven, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Serão executadas duas das mais conhecidas obras do grande compositor: a 5ª Sinfonia e o Concerto para piano n.º 5, também conhecido como “Imperador”, o último dos concertos para piano e orquestra compostos pelo génio alemão.

Sob direção do maestro Osvaldo Ferreira, a orquestra terá ao piano João Bettencourt da Câmara, como solista.



O concerto é de entrada é livre, mediante reserva de lugar.

Para os profissionais de saúde, que nos últimos meses estiveram na primeira linha de combate à pandemia, o Coliseu e a Associação Comercial do Porto reservaram um dos melhores setores da sala, que batizaram de “ Tribuna Profissionais Saúde”.