Há um jogo para telemóvel que ajuda crianças com défice de atenção

Pela primeira vez, um jogo para o telemóvel pode ser prescrito para uso terapêutico. Nos Estados Unidos, o regulador do mercado farmacêutico (a Food and Drug Administration) aprovou um jogo para ajudar crianças com transtorno de défice de atenção e hiperatividade (TDAH) a controlar os sintomas.

O “EndeavorRX” consiste em viajar numa nave e eliminar obstáculos e foi pensado como complemento terapêutico, para crianças entre os 8 e os 12 anos.

O jogo foi aprovado na segunda-feira, depois de sete anos de testes clínicos que incluíram mais de 600 crianças.

"O dispositivo ‘EndeavorRx’ oferece uma opção não medicamentosa para melhorar os sintomas associados ao TDAH em crianças e é um exemplo importante do crescente campo da terapia digital e da terapêutica digital", afirmou Jeffrey Shuren, diretor do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, em comunicado.

Os testes realizados permitiram concluir que 1/3 das crianças tratadas não teve mais défice significativo de atenção, sobretudo na escola, depois de jogarem durante 25 minutos por dia.

O transtorno do défice de atenção e hiperatividade (TDAH) é um distúrbio comum do desenvolvimento neurológico, geralmente diagnosticado pela primeira vez em crianças mas que pode durar até a idade adulta.