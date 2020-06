Rúben Amorim sobre a Champions. "Poderia ter sido feito o mesmo esforço para terminar o Campeonato de Portugal"

Rúben Amorim gostou na notícia de ver a Liga dos Campeões ser disputada em Lisboa e no Estádio de Alvalade. No entanto, o técnico do Sporting deixa a crítica em relação ao fim antecipado do Campeonato de Portugal.

"Claro que é um orgulho receber a maior competição de clubes na Europa, mas não queria deixar de dizer que o empenho que se mostrou para trazer esta prova poderia ter sido o mesmo para terminar o Campeonato de Portugal", afirmou, em conferência de imprensa.

O técnico já orientou o Casa Pia, nessa mesma prova. Ainda assim, Amorim diz que é um sinal da organização do futebol português.

"Acho que é importante receber estas competições, mostra que Portugal tem valor, respondemos bem à pandemia, é sempre bom ter futebol espetáculo", termina.

O Estádio da Luz e Alvalade vão receber uma final a oito da Liga dos Campeões. A II Liga e o Campeonato de Portugal, para além de todas as provas de outras modalidades e futebol amador, não foram terminadas.

Esta conclusão antecipada levou, na terça-feira, a uma manifestação de seis clubes do Campeonato de Portugal junto da FPF, na Cidade do Futebol.