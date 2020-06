Rúben Amorim e o lugar no Benfica. "Estou muito feliz no Sporting, fiz a escolha certa"

Rúben Amorim recusa ser associado ao cargo de treinador do Benfica. O treinador do Sporting, que representou as águias durante a carreira de jogador e é adepto do emblema, diz que está muito feliz nos leões e nem pensa se poderia ter ficado com o cargo no Benfica, face aos maus resultados de Bruno Lage.

"Se quisesse ter esperado por algum clube, teria esperado. Estou muito feliz, sinto que fiz a escolha certa, é um grande desafio, mas adoro trabalhar com as pessoas do Sporting. Espero ganhar e ficar aqui muitos anos", diz, em conferência de imprensa.

O Sporting enfrenta o Tondela na quinta-feira, e Amorim espera uma equipa a jogar em bloco baixo e com uma nova vertente no seu jogo ofensivo.

"Espero uma equipa muito organizada e com muita qualidade a jogar fora. Joga muito baixo, à espera do erro. Trabalhamos nisso. Sabemos que têm jogadores muito rápido e agora também um jogador muito alto e podem fazer lançamentos longos e jogar na segunda bola", explica.

Apesar das ausências de Acuña e Vietto, Amorim diz que não seria prudente alterar a ideia de jogo, quando esta ainda nem se encontra solidificada.

"Não vamos mudar a ideia, não estamos nesse momento, até porque o sistema ainda não está bem implementado. Nem poderia estar. Queremos continuar, não vamos mudar muito, a ideia vai manter-se", afirma.

O Sporting recebe o Tondela, em Alvalade, na quinta-feira, às 21h15, um jogo que terá relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.