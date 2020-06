Defesa da vida e luta contra as desigualdades nas prioridades do novo presidente da CEP

A resposta económica e política, realçou, não deve deixar “ninguém para trás”, com particular preocupação para a situação dos mais velhos.

O prelado pediu que “não se volte a experimentar a situação de penúria” durante as últimas crises, que tiveram uma “repercussão social dramática” na Península de Setúbal, onde é bispo.

Na sua primeira conferência de imprensa como presidente da CEP, D. José Ornelas admitiu que a crise “terá tendência a agravar-se nos próximos meses”, em particular para as famílias mais carenciadas e pessoas que se viram sem recursos “de repente”.

“A pandemia fez-nos perceber como essas situações põem em causa toda sociedade. É um escândalo e um perigo, uma sociedade como a nossa não se pode dar ao luxo de ter bolsas de pobreza, que acabam por ter uma consequência para a sociedade inteira”, referiu o bispo de Setúbal aos jornalistas, falando no final dos trabalhos que se iniciaram na segunda-feira .

O novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, apelou esta quarta-feira, em Fátima, à defesa da vida e à solidariedade com as vítimas da crise económica e social provocada pela pandemia.

O presidente da CEP considerou “dramática” a situação vivida em vários lares de idosos, desejando que se aprenda com os erros para “evitar dramas destes”, no futuro.

D. José Ornelas destacou que a defesa da vida “é o suporte para todas as outras dimensões”.

“Antes de mais a defesa da vida e isso a todos os níveis”, em termos de organização da sociedade, com atenção às “fases mais frágeis do existir”, como nas questões do aborto e da eutanásia, prosseguiu.

O novo presidente assumiu a intenção de encontrar “meios de convergência” com as forças políticas.

“O que está pandemia veio dizer é que precisamos de um Estado que assegure o fundamental da vida e da população. Assegure, não significa que tem de fazer tudo, mas é muito importante que esteja bem presente”, indicou.

O bispo de Setúbal manifestou preocupação com a situação das IPSS, lamentando o “subfinanciamento” que se vem verificando.

“Há muitas situações que estão no limite da sustentabilidade”, alertou.