Manuel Serrão. Vitória do Benfica deixará FC Porto "sem margem de manobra"

A continuar a jogar assim, o FC Porto vai deixar rapidamente de depender apenas de si próprio na corrida pelo título de campeão nacional de futebol, no entendimento de Manuel Serrão.

O FC Porto pode ser alcançado pelo Benfica, se os encarnados vencerem o Rio Ave. Os dragões continuarão a depender apenas de si, porque têm vantagem no confronto direto. Contudo, em entrevista a Bola Branca, o conhecido adepto do FC Porto realça que os sinais dados pela equipa de Sérgio Conceição são preocupantes, principalmente ao nível da finalização.



"O FC Porto chega à área adversária com alguma facilidade, mas depois meter a bola lá dentro ninguém consegue. Não estamos satisfeito e a única, fraca, consolação é de que aconteça o que acontecer [em Vila do Conde], o Porto continuará em primeiro e a depender, apenas, de si próprio. No entanto, a jogar assim, isso pode deixar de acontecer rapidamente", refere.



Para o comentador televisivo, o FC Porto já podia ter o título praticamente assegurado, perante um Benfica fragilizado. Porém, se os encarnados vencerem em Vila do Conde, os azuis e brancos ficam sem margem de manobra, realça Manuel Serrão:

"Temos de pensar em nós, mas se o Porto tivesse ganho os últimos jogos, já tinha arrumado a questão do título. Assim não está, mas o Benfica está ainda pior que o FC Porto e, mais logo, a vantagem do Porto ainda pode ser aumentada. Se for o contrário, é verdade que ficamos sem margem de manobra."

Atitude admirável do Desportivo das Aves

Manuel Serrão sente que a equipa está a melhorar fisicamente, contudo, admite que dói muito ver o FC Porto a não conseguir marcar um golo ao último classificado do campeonato:



"Fisicamente, o FC Porto apresentou índices superiores aos jogos anteriores. O problema é falta de imaginação, pontaria e de criatividade. Li que a equipa fez 41 remates mas a bola não entrou, nem de penálti, e assim difícil frente a uma equipa que está praticamente despromovida. É de realçar a atitude do Desportivo das Aves, a garra que demonstrou é admirável para uma equipa que está na posição que está. O FC Porto teve várias oportunidades, mas os nossos avançados não conseguiram desfazer o nó."

Manuel Serrão compreende a aposta de Sérgio Conceição em alguns jovens jogadores, já que não está satisfeito com o rendimento da equipa. Jovens que têm dado uma resposta positiva, na opinião do conhecido adepto.