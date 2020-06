Novo Banco. João Leão "estupefacto" promete auditoria pronta em julho

O novo ministro das Finanças, João Leão, revelou esta quarta-feira que a auditoria ao Novo Banco vai estar pronta em julho. A data foi avançada no Parlamento, durante o debate sobre o Orçamento Suplementar.

Depois de uma intervenção inicial em que João Leão recuperou o essencial já conhecido do documento, o deputado do PSD Duarte Pacheco fez a primeira ronda de perguntas.

Duarte Pacheco aludiu "ao elefante no meio da sala que é o Novo Banco" para perguntar a Leão se ficou ou não estupefacto com as declarações do presidente da instituição bancária sobre a necessidade de nova injeção de capital.

"Sim, estamos estupefactos", disse o governante, acrescentando que as declarações "foram extemporâneas".

João Leão reforçou ainda que "não está prevista nenhuma nova injeção do Novo Banco".

O sucessor de Mário CEnteno respondeu, por sete vezes, a perguntas dos deputados e afirmou, por sete vezes, que este ano não está planeada qualquer injeção de verbas no Novo Banco.



João Leão respondeu quase sempre da mesma maneira: “Não está previsto neste Orçamento Suplementar uma nova injeção no Novo Banco”. Nem para o Novo Banco nem para o Montepio, afirmou, em resposta a André Ventura, que lhe perguntou se podia garantir que podia garantir que não iria ser investido “nem mais um cêntimo” no Novo Banco.

O ministro das Finanças, em resposta à pergunta do Bloco de Esquerda sobre o mesmo assunto, revelou que a auditoria deve estar pronta em julho e reafirmou que não haverá nova injeção de capital até serem conhecidos os resultados da auditoria.