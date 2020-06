Violência doméstica. Cerca de uma dezena de detidos em Lisboa e Setúbal

Quase uma dezena de pessoas foram detidas nos distritos de Lisboa e Setúbal por suspeitas de crimes de violência doméstica entre os dias 8 e 14 de junho. Os dados são da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGDL).

Numa nota publicada na Internet na terça-feira, a PGDL informa que as nove detenções, no âmbito da intervenção do Ministério Público, ocorreram na área da violência doméstica em cenário de agressões, injúrias e ameaças entre cônjuges, companheiros, namorados ou ascendentes.

De acordo com a nota, foram detidas pessoas em Cascais, Sintra, Lisboa e Seixal.

Em alguns casos, os arguidos ficaram proibidos de contactos com as vítimas e de se deslocarem junto à residência ou local de trabalho das vítimas e sujeitos a fiscalização por meios técnicos de controlo à distância.

Dois arguidos de casos de violência doméstica registados em Sintra (Lisboa) ficaram sujeitos às medidas de coação de prisão preventiva.

A pandemia de Covid-19 agudizou casos de violência doméstica pré-existentes e à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica chegaram nas últimas semanas o dobro dos pedidos de ajuda em comparação com o período de confinamento.