Santa Casa da Misericórdia de Cinfães. Pelo menos 26 pessoas infetadas com Covid-19

Pelo menos 26 pessoas estão infetadas com Covid-19 em dois lares da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, distrito de Viseu.

Todos os utentes e funcionários da instituição já foram testados e também os idosos que têm apoio domiciliário estão a fazer testes, como explica à Renascença o presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco; "Temos um total de 26 casos positivos, sendo 11 nos utentes e 15 nos funcionários. Foram testadas 121 pessoas e recebemos cerca de 50 por cento dos resultados. Aguardamos, para o final da tarde, a chegada dos restantes 50 por cento. Atendendo a que há um caso positivo de uma funcionaria que presta apoio domiciliário, inicámos hoje testes aos utentes e a quem presta cuidodados ao apoio domiciliário."

Neste momento, os utentes infetados estão isolados, tendo em conta que a instituição está dividida por pisos: num estão casos positivos, noutro não positivos. Nenhum utente foi hospitalizado e a maioria está assintomática ou com sintomas ligeiros.

O presidente da autarquia diz ainda que há dificuldade em determinar a origem do surto: "Poderá ter sido do esterior, através de algum funcionário da instituição, poderá ter sido por via hospitalar, através de algum utente que recorreu a esses serviços."

Hipótese que o autaca descarta é a de que a origem esteja nas visitas: "Não cremos que assim seja, porque as visitas foram devidamente preparadas e havia barreiras protectoras. Não há certezas aboslutas, mas não cremos que a hipótese tenha viabilidade."