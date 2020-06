Quer ser um juiz social? ​“Tem havido mais candidatos do que vagas”

São pessoas, diz, que “acabam por expressar a sua visão no processo. A decisão é tomada a três e chamamos a atenção para a decisão ir de acordo aos meios disponíveis. Às vezes é complicado compreender decisões dos Tribunais de Família e Menores, mas as pessoas conseguem dar contributo para a decisão”.

O trabalho do juiz social é remunerado. “Como a grande maioria são funcionários do Estado, recebem ajudas de custo por cada sessão para compensar despesas de deslocação. Já tivemos um senhor que trabalhava numa entidade privada que lhe descontava o dia, ou meio dia, e mediante uma declaração o tribunal pagava esse dia, ou meio dia”.

Trabalha há anos com juízes sociais, pessoas que, diz, “enriquecem as decisões e estão na função de corpo e alma”.

“A seleção é feita pela Câmara, que analisa os currículos e tem em conta critérios de igualdade de género, lista heterogénea em termos de idade e profissões’, explica à Renascença António José Fialho, juiz do Tribunal de Família e Menores do Barreiro.

Até dia 22 de junho, estão abertas candidaturas para juiz social no Juízo de Família e Menores do Barreiro. Os interessados devem fazer chegar a informação à Câmara Municipal local, que fará depois uma triagem e elaboração da lista dos 15 eleitos e dos 15 suplentes.

A lei que regula o recrutamento estabelece como requisitos: saber ler e escrever, ter mais de 25 anos, sem antecedentes criminais e ter residência pessoal ou profissional no concelho. O mandato é de dois anos. São vários os tribunais de Norte a Sul do país onde estas pessoas desempenham funções.

No fundo, é um tribunal coletivo misto, composto por um juiz profissional e dois juízes sociais que podem, ou não, ser juristas. Antes da decisão há, como nos outros processos, deliberação deste coletivo. É dada a opinião primeiro ao juiz social mais novo em idade, depois ao outro e, por fim, ao juiz profissional. A decisão é tomada a três.

São cidadãos que se candidatam livremente e são depois escolhidos pelas autarquias para intervir no julgamento em coletivo.

É uma figura que já existe na lei desde 1968 e começou a ter mais expressão nos tribunais de família e menores com a entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa e da Lei de Promoção e Proteção, que em 2001 determinaram a necessidade de intervenção nos processos dos juízes sociais.

O juiz recorda um caso. ‘Tive um julgamento em que a medida estava definida, mas as obrigações associadas à medida tinham de ser muito objetivas e calendarizadas para os pais e tivemos a sorte de ter no leque de juízes sociais uma professora e uma psicóloga. Foram determinantes para obrigações definidas nas áreas da educação e psicologia, que se revelaram muito importantes para aquela decisão e crianças”.

Explica que a lei determina como preferência que sejam pessoas ligadas a jovens e crianças, professores, psicólogos, educadores, ligados a instituições de apoio a menores. 'Estas pessoas trazem um pouco de si à decisão, intervêm como o juiz na apreciação do direito e dos factos, trazem as suas experiências e vivência e contributos para a solução final’, revela António José Fialho.

E se hoje são muitos os candidatos, mais do que as vagas, há uns anos não era assim.

Juízes sociais são mais duros na opinião que manifestam?

Questionado se os juízes sociais são, por norma, mais duros na opinião que manifestam sobre cada caso, António José Fialho diz que depende das pessoas.

“Aqui não se coloca uma questão de dureza das decisões, mas de resposta ao problema”, explica à Renascença.

“As medidas tutelares educativas visam: educação do jovem para o Direito, responsabilização, não são punitivas. Em algumas situações faz confusão a duração das medidas, mas tentamos explicar que estamos a falar de jovens em crescimento e o espaço de dois, três anos tem o mesmo efeito de 10 ou 15 anos da prisão num adulto. Não há vantagem em termos de educação de um jovem aplicar uma medida de 15 anos porque quando terminar ele já não será adulto e o importante é atuar no momento.”

Há situações mais complicadas e que mexem mais com estes juízes sociais. “Na promoção e proteção de crianças às vezes o custa-lhes quando têm de intervir num processo em que se terá de retirar as crianças aos pais para adoção e esse será um momento doloroso”, constata António José Fialho.

Há divergências entre juízes sociais e juiz de carreira? “Nunca aconteceu comigo entrar em divergência profunda com os juízes sociais, discutimos muito até ficarmos todos convencidos da decisão a tomar. O convencimento é multilateral. Há notícias de situações de conflito e, aí, a lei tem dado prevalência ao juiz profissional”, afirma o juiz do Tribunal de Família e Menores do Barreiro.