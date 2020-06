Pedrógão e a Covid-19. “A população não vai ser muito recetiva a quem venha de fora”

Os três empregados ficaram em casa. “Estamos a pensar em abrir em julho”, revela. Além das dormidas há ali também espaço para casamentos e batizados, e ainda um salão que recebe visitantes de excursões. Outra dimensão do negócio parado.

“Os autocarros turísticos não puderam abrir. Não podiam trazer 50 pessoas, só 15, e também não vêm”, avança. A situação é desoladora. “Para dormir, neste espaço de tempo todo [desde 16 de março], apareceu uma vez um cliente”, recorda.

Nos incêndios de 2017, Joaquim perdeu muito. Ficou sem o filho Gonçalo, bombeiro em Castanheira de Pera, que faleceu no combate às chamas. Com isso os negócios também sofreram, pois o descendente já assumia, muitas vezes, a liderança de alguns dos negócios do pai, como o restaurante do hotel.

E as promessas de revitalização do Interior, segundo Joaquim, esfumaram-se no tempo. O empresário do ramo hoteleiro fala de falta de investimento. Tirando a praia das Rocas − que traz cerca de duas mil pessoas por ano no verão − nada mais no concelho é atrativo para os turistas. Fala-se agora da construção de uns passadiços.

Apesar de os meses de inverno serem tradicionalmente mais parados, se não fosse a pandemia, em junho já “tinha serviços, os autocarros, e os batizados”. “Normalmente, não dorme muita gente, mas dormem dois ou três, faz-se um batizado, faz-se um passeio turístico e vai dando para as despesas”, afirma.