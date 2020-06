Morreu um dos trabalhadores atingido por torre de telecomunicações

Morreu um dos trabalhadores que esta quarta-feira foi atingido pela queda de uma torre de telecomunicações, situada no topo de um edifício, em Alcabideche, no concelho de Cascais.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte do Hospital de Santa Maria, para onde o homem, de 25 anos, tinha sido levado pelas equipas de emergência.

Além da vítima mortal, outro trabalhador apanhado pela queda da torre de telecomunicações, de 24 anos, foi hospitalizado em estado considerado grave. Está no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

O alerta foi dado às 10h40, mobilizando 19 operacionais de socorro e oito meios terrestres.

A torre com cerca de 30 metros caiu sobre a rua, atingindo uma viatura ligeira e ainda o portão de uma casa em frente, segundo o comandante José Costa, dos Bombeiros de Alcabideche.

O acidente provocou danos num edifício, num veículo ligeiro e numa casa, mas não há desalojados.



No local da ocorrência, Manuel Luís Jerónimo, da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), adiantou que “os trabalhadores estavam a encetar trabalhos numa antena de grande dimensão” e que a plataforma sobre a qual estava assente cedeu.

“Só precisamos de tentar perceber o que se passou enquanto os trabalhadores da empresa estavam a encetar trabalhos”, afirmou Manuel Luís Jerónimo.